ട്രംപിന് തിരിച്ചടി; ഇറാനെതിരായ യുദ്ധ അധികാരങ്ങള്‍ വെട്ടിക്കുറക്കുന്ന പ്രമേയം സെനറ്റ് പാസാക്കി

Posted on: February 14, 2020 9:19 am | Last updated: February 14, 2020 at 9:19 am