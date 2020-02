ആ കത്ത് അമിത് ഷാ വായിക്കുമോ?

ചിലരെ ഒഴിവാക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ് ചിലരെ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തം. വര്‍ഗീകരണത്തിന്റെ യുക്തി പൊളിയുകയാണിവിടെ. ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹങ്ങള്‍ എന്നതാണ് വര്‍ഗീകരണത്തിന്റെ മാനദണ്ഡമെങ്കില്‍ ബംഗ്ലാദേശിലെ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങള്‍ ഈ പരിധിയില്‍ വരേണ്ടതായിരുന്നു.

