എന്‍ പി ആര്‍ നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് ആവര്‍ത്തിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി; തള്ള് മാത്രമെന്ന് കെ എം ഷാജി

Posted on: February 6, 2020 1:15 pm | Last updated: February 6, 2020 at 1:15 pm