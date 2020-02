ജപ്പാന്‍ ആഢംബര കപ്പലിലെ 10 യാത്രികര്‍ക്ക് കൊറോണ; പിടിച്ചിട്ട കപ്പലിലെ 3,700 പേരെയും പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കും

Posted on: February 5, 2020 10:50 am | Last updated: February 5, 2020 at 12:47 pm