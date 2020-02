ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് രണ്ട് മണിക്കൂറും 40 മിനുട്ടും; സ്വന്തം റെക്കോഡ് തകര്‍ത്ത് നിര്‍മല സീതാരാമന്‍

Posted on: February 1, 2020 3:42 pm | Last updated: February 1, 2020 at 4:02 pm