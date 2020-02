ഷാലിമാര്‍ പൂന്തോട്ടം പോലെ സുന്ദരം നമ്മുടെ രാജ്യം; കശ്മീരി കവിതയിലെ വരികള്‍ ഉദ്ധരിച്ച് ധനമന്ത്രി

Posted on: February 1, 2020 11:50 am | Last updated: February 1, 2020 at 11:54 am