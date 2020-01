ചങ്ങല പിടിച്ച ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി പോയത് രാജ്ഭവനിലേക്ക്;ഗവര്‍ണര്‍ ലാവ്‌ലിന്‍ കേസിലെ പാലം: കെ മുരളീധരന്‍

Posted on: January 29, 2020 12:18 pm | Last updated: January 29, 2020 at 12:18 pm