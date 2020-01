കൊറോണ: സംസ്ഥാനത്ത് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് 228 പേര്‍; പരിഭ്രാന്തി വേണ്ട: മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ

Posted on: January 27, 2020 8:21 pm | Last updated: January 27, 2020 at 8:21 pm