ഇനിമുതല്‍ സംസ്ഥാനത്തെ ഏത് പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലും എഫ്‌ഐആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം; പഴയ ചട്ടം എടുത്തുകളയുമെന്ന് ഡിജിപി

Posted on: January 27, 2020 7:40 pm | Last updated: January 27, 2020 at 7:40 pm