ശത്രുത പരത്തും വിധം ട്വീറ്റ്: ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥിക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വിലക്ക്

Posted on: January 25, 2020 6:53 pm | Last updated: January 25, 2020 at 9:42 pm