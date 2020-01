സി എ എക്ക് ജൂതനിയമത്തിന്റെ ഛായ

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവും 'നാഷന്‍ സ്റ്റേറ്റ് ലോ' എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഇസ്‌റാഈലിലെ നിയമവും തമ്മില്‍ വലിയ സാമ്യമുണ്ട്. 2018 ജൂലൈ 19നാണ് നെസ്സറ്റ് ഈ നിയമം പാസ്സാക്കിയത്. ജനസംഖ്യയുടെ 20 ശതമാനം വരുന്ന അറബ് മുസ്‌ലിംകളെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും സമ്പൂര്‍ണമായി രാഷ്ട്രരഹിതരാക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ നിയമം.

ലോക വിശേഷം

Posted on: January 19, 2020 11:46 am | Last updated: January 19, 2020 at 11:46 am