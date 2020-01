ഖാസിം സുലൈമാനിയുടെ വധം: ട്രംപിനെതിരായ പ്രമേയം ഇന്ന് ജനപ്രതിനിധി സഭയില്‍

Posted on: January 9, 2020 10:23 am | Last updated: January 9, 2020 at 1:27 pm