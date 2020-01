അമേരിക്കന്‍ സൈന്യത്തെ ഇറാന്‍ പാര്‍ലമെന്റ് ഭീകര സംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു; പെന്റഗണ്‍ ഭീകര കേന്ദ്രം

Posted on: January 7, 2020 2:01 pm | Last updated: January 7, 2020 at 2:01 pm