പൗരത്വ ഭേദഗതി ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ്

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം മുസ്‌ലിംകള്‍ മാത്രം നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അപകടമല്ല. ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന തട്ടിത്തകര്‍ത്ത് തരിപ്പണമാക്കിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ പിന്നെ എന്തും കൊണ്ടുവരാം. എന്തും കൊണ്ടുപോകാം. ഈ രാജ്യം തന്നെ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് പോലും പറയാന്‍ കഴിയാത്ത സ്ഥിതി വരും.

Posted on: January 3, 2020 10:24 am | Last updated: January 3, 2020 at 10:24 am