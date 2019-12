സൈനിക ബാരക്കുകളില്‍ കുട്ടിക്കാലം; ഒടുവില്‍ സംയുക്ത സൈനിക മേധാവി

സര്‍ജിക്കല്‍ സ്‌ട്രൈക്കുകളുടെ മാസ്റ്റര്‍ എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. 2016 ല്‍ വൈസ് ചീഫ് ഓഫ് ആര്‍മി സ്റ്റാഫ് ആയി സ്ഥാനമേറ്റെടുത്ത ഉടനെയാണ് 2016 സെപ്തംബറിലെ ഒന്നാം സര്‍ജിക്കല്‍ സ്‌ട്രൈക്ക് നടക്കുന്നത്. അന്ന് അതിന്റെ ചുക്കാന്‍ പിടിച്ചത് ബിപിന്‍ റാവത്ത് നേരിട്ടായിരുന്നു.

