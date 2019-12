മക്കയിലെ അല്‍ ശൗഖിയ അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റില്‍ തീപിടുത്തം; 13 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു

Posted on: December 27, 2019 11:02 pm | Last updated: December 27, 2019 at 11:02 pm