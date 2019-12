ചിക്കന്‍ ഫ്രൈക്ക് ഒപ്പം സവാള നല്‍കിയില്ല; തിരുവനന്തപുരത്ത് യുവാക്കള്‍ ഹോട്ടല്‍ അടിച്ചുതകര്‍ത്തു

Posted on: December 26, 2019 2:30 pm | Last updated: December 26, 2019 at 2:30 pm