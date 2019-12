മൂന്ന് കസിൻസും ഒരു ലോക യുദ്ധവും…

ഈ യുദ്ധത്തിൽ പരസ്പരം പോരാടിയിരുന്ന വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണത്തലവന്മാർ ബന്ധുക്കളായിരുന്നു, അഥവാ കസിൻസ് ആയിരുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമായ വസ്തുതയാണ്.

ചരിത്രം

Posted on: December 23, 2019 2:18 pm | Last updated: December 23, 2019 at 2:18 pm