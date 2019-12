അല്ലെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ഇട്ടേച്ച് പോവേണ്ടതല്ലേ?

ഈ യാത്ര ഇവിടം വിടുമ്പോൾ പറ്റാവുന്നതെല്ലാം മറ്റുള്ളവർ അഴിച്ചെടുക്കും. വീടും പറമ്പും ഫോണും വണ്ടിയും എല്ലാം അവർ വീതിച്ച് പങ്കിടും. ഒരു കോറത്തുണിയിൽ ചുറ്റിവരിഞ്ഞ് നമ്മെ അവർ മണ്ണിലേക്ക് പൂഴ്ത്തും. കൂടി നിന്നവരെ കരയിച്ചുകൊണ്ട് മണ്ണുകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ആറുകാൽ കട്ടിലിൽ പോവുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം, ആരെല്ലാം നമ്മുടെകൂടെ വരും? എന്തെല്ലാം നമുക്ക് സ്വന്തമായുണ്ടാവും? നമുക്ക് നമ്മുടെ തന്നെ തണൽ പോവുന്ന നേരമാണത്; അന്നേരം സ്രഷ്ടാവിന്റെ തണൽ മാത്രം.

വഴിവിളക്ക്

Posted on: December 23, 2019 1:55 pm | Last updated: December 23, 2019 at 2:02 pm