ചോദ്യങ്ങളെ വസ്തുനിഷ്ഠ മറുപടികള്‍ക്ക് പകരം വികാരപ്രകടനംകൊണ്ട് നേരിടുന്നത് ശരിയല്ല; മോദിക്കെതിരെ പിണറായി

Posted on: December 22, 2019 7:06 pm | Last updated: December 22, 2019 at 8:41 pm