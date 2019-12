കുട്ടനാട്ടുകാരെ സ്‌നേഹിച്ച ‘കുവൈത്ത് ചാണ്ടി’

കുവൈത്ത് കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ നിക്ഷേപങ്ങളേറെയും ടൂറിസം മേഖലയിലാണ്. വിവാദങ്ങളില്‍പ്പെട്ട് എ കെ ശശീന്ദ്രന്‍ രാജിവെക്കുമ്പോള്‍ തോമസ് ചാണ്ടി കുവൈത്തിലായിരുന്നു. രാജിവാര്‍ത്ത അറിഞ്ഞതിനെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തില്‍ മടങ്ങിയെത്തിയാണ് മന്ത്രിയാകാനുള്ള നീക്കങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയത്.

Posted on: December 21, 2019 8:16 pm | Last updated: December 21, 2019 at 8:17 pm