ഹര്‍ത്താല്‍ദിനത്തില്‍ സര്‍വീസ് നടത്തിയ ബസ് അടിച്ച് തകര്‍ത്തു

Posted on: December 21, 2019 10:16 am | Last updated: December 21, 2019 at 12:21 pm