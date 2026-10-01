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Kerala

മന്ത്രി കെ എം ഷാജിയെ വഴിയില്‍ തടഞ്ഞ യുവമോര്‍ച്ച പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു

ഓട്ടോറിക്ഷയില്‍ പോകാന്‍ ശ്രമിച്ച മന്ത്രി പിന്നീട് കാല്‍നടയായി പോയി

Published

Oct 01, 2026 8:35 am |

Last Updated

Oct 01, 2026 8:35 am

തിരുവനന്തപുരം | മന്ത്രി കെ എം ഷാജിയുടെ ഔദ്യോഗിക വാഹനം വഴിയില്‍ തടഞ്ഞ യുവമോര്‍ച്ച പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കെതിരെ കന്റോണ്‍മെന്റ് പോലീസ് ആണ് കേസെടുത്തു. കാര്‍ വഴിയില്‍ തടഞ്ഞതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷയില്‍ കയറി പോകാന്‍ ശ്രമിച്ച മന്ത്രിയുടെ ഓട്ടോറിക്ഷയും പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തടഞ്ഞുവച്ചതോടെ മന്ത്രി കാല്‍നടയായി പോവുകയായിരുന്നു.

കൊല്ലത്ത് യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്കെതിരെ കരിങ്കൊടി കാണിച്ചതിന്റെ പ്രതികാരമായാണ് യുവമോര്‍ച്ച സംസ്ഥാനത്ത് മന്ത്രിമാര്‍ക്കും മുഖ്യമന്ത്രിമാര്‍ക്കും നേരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചത്.

അതിനിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ്സിന്റേയും ബി ജെ പിയുടേയും പാര്‍ട്ട് ഓഫീസുകള്‍ക്കുനേരെ ആക്രമണമുണ്ടായി. ബിജെപി നേതാവ് പി കെ കൃഷ്ണദാസിനെ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തടഞ്ഞതില്‍ ഇന്നു സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ബി ജെ പി പ്രതിഷേധത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

 

Content Highlights:
Yuva Morcha activists blocked Minister K M Shaji’s official vehicle and an auto in Thiruvananthapuram, forcing him to walk. Cantonment police registered a case regarding the incident. The protest was in retaliation to Youth Congress showing black flags to Home Minister Amit Shah in Kollam.

 

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