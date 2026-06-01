Kerala
വാഹനാപകടത്തില് പരുക്കേറ്റ യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് മരിച്ചു
ബൈക്ക് യൂടേണ് എടുക്കവെ കാര് വന്നിടിക്കുകയായിരുന്നു.
കൊച്ചി | എറണാകുളം ചെങ്ങമനാട് ബൈക്ക് കാറിലിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തില് യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് പ്രാദേശിക നേതാവ് മരിച്ചു. യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് ചെങ്ങമനാട് മണ്ഡലം ജനറല് സെക്രട്ടറി കപ്പശേരി കല്ലറയ്ക്കല് അല് അമീന് ആണ് മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച രാത്രി നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളം റോഡിലായിരുന്നു അപകടം നടന്നത്.
എയര്പോര്ട്ട് റോഡില് വച്ച് ബൈക്ക് യൂടേണ് എടുക്കവെ കാര് വന്നിടിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടത്തില് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ അമീന് നാല് ദിവസത്തോളം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയില് ആയിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്.
