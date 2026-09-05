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Aksharam Education

വിദ്യാപോഷിണി ഫെലോഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാം

ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്‌സുകൾക്ക് പഠിക്കുന്ന ഒ ഇ സി/ഒ ബി സി(എച്ച്) വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഒ ഇ സി പോസ്റ്റ് മെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യ പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

Published

Sep 05, 2026 8:35 pm |

Last Updated

Sep 05, 2026 8:35 pm

സംസ്ഥാന പരിസ്ഥിതി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ വിദ്യാപോഷിണി ഫെലോഷിപ്പിനായി ബിരുദാനന്തരബിരുദ വിദ്യാർഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷകളും അനുബന്ധ രേഖകളും ഡയറക്ടർ പരിസ്ഥിതി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന ഡയറക്ടറേറ്റ്, കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ടെർമിനൽ (നാലാം നില), തിരുവനന്തപുരം- 695001, ഫോൺ: 0471 2326264 (ഓഫീസ്) വിലാസത്തിൽ സമർപ്പിക്കണം. വിവരങ്ങൾക്ക്: www.envt.kerala.gov.in, environmentdirectorate@gmail.com.

ഒ ഇ സി പോസ്റ്റ് മെട്രിക് പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്‌സുകൾക്ക് പഠിക്കുന്ന ഒ ഇ സി/ഒ ബി സി(എച്ച്) വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഒ ഇ സി പോസ്റ്റ് മെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യ പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

അപേക്ഷകൾ www.egrantz.kerala.gov.in മുഖേന നവംബർ 30നകം ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കണം. വിവരങ്ങൾക്ക്: കൊല്ലം – 0474 2914417, എറണാകുളം- 0484 2983130, പാലക്കാട് – 0492 2222335, കോഴിക്കോട് – 0495 2377786.

Content Highlights:
The Directorate of Environment and Climate Change invites PG students for the Vidyaposhini Fellowship. Applications are also open for OEC Post-Matric scholarships for degree and PG students in Kerala. Students must submit online applications via eGrantz before November 30.

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