Connect with us

Kerala

ഉപരാഷ്ട്രപതി സി പി രാധാകൃഷ്ണന്‍ ഇന്ന് കോഴിക്കോട്ട്; നഗരത്തില്‍ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദര്‍ശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കോഴിക്കോട് കോര്‍പറേഷന്‍ പരിധിയിലെ പ്രൊഫഷണല്‍ കോളജുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ഉച്ചക്കുശേഷം ജില്ലാ കലക്ടര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Published

Oct 16, 2026 9:07 am |

Last Updated

Oct 16, 2026 9:07 am

കോഴിക്കോട്| ഉപരാഷ്ട്രപതി സി പി രാധാകൃഷ്ണന്‍ ഇന്ന് കോഴിക്കോട് എത്തും. വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിയ്ക്ക് കേസരി ഭവനില്‍ നടക്കുന്ന നവരാത്രി സര്‍ഗോത്സവം ഉപരാഷ്ട്രപതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ചടങ്ങില്‍ പ്രഥമ സര്‍ഗകേസരി പുരസ്‌കാരം ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് പി ആര്‍. രാജേന്ദ്രന് സമ്മാനിക്കും.

സന്ദര്‍ശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട് നഗരത്തില്‍ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
തൊണ്ടയാട്, അരയിടത്തുപാലം, മാവൂര്‍ റോഡ്, മാനാഞ്ചിറ, പാളയം, ഫ്രാന്‍സിസ് റോഡ് ജംഗ്ഷന്‍, ചാലപ്പുറം, മാങ്കാവ് മേഖലകളിലാണ് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം.

ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദര്‍ശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കോഴിക്കോട് കോര്‍പറേഷന്‍ പരിധിയിലെ പ്രൊഫഷണല്‍ കോളജുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ഉച്ചക്കുശേഷം ജില്ലാ കലക്ടര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Content Highlights:
Vice President CP Radhakrishnan arrives in Kozhikode today to inaugurate the Navaratri Sargotsavam at Kesari Bhavan and present the Sarga Kesari Award. Due to the visit, traffic restrictions are in place across major city routes. Additionally, the district collector declared a holiday for educational institutions in the corporation limits this afternoon.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

സുഹൈലിന്റെ ശരീരത്തില്‍ അനുവദനീയമായതിലും അഞ്ചിരട്ടി മദ്യം; ബാറില്‍ ചിലവിട്ടത് 4396 രൂപ

Kerala

കരമന കൂടത്തില്‍ കേസ്; ജയമാധവന്‍ നായരെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കാന്‍; റിമാന്‍ഡ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

Kerala

കാട്ടുപോത്തിനെ കൊന്ന് ഇറച്ചി കടത്തി; അധ്യാപകന്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

മലയാളി ദമ്പതികളെ ഡല്‍ഹിയിലെ താമസസ്ഥലത്ത് മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി

National

സിജെപിയുടെ 'ലഹ്‌റ ദോ തിരംഗ' റാലി ഇന്ന്; പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് എഎപി

Kerala

ഉപരാഷ്ട്രപതി സി പി രാധാകൃഷ്ണന്‍ ഇന്ന് കോഴിക്കോട്ട്; നഗരത്തില്‍ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് അതിശക്തമഴയ്ക്ക് സാധ്യത; എല്ലാ ജില്ലകളിലും മഞ്ഞ അലര്‍ട്ട്