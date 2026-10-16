Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് അതിശക്തമഴയ്ക്ക് സാധ്യത; എല്ലാ ജില്ലകളിലും മഞ്ഞ അലര്ട്ട്
ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 50 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യത
തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ്. ഇന്ന് എല്ലാ ജില്ലകളിലും മഞ്ഞ അലര്ട്ടാണ് നല്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 50 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്.
ശനിയാഴ്ച പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലും ഞായറാഴ്ച കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര് ജില്ലകളിലും മഞ്ഞ അലര്ട്ടാണ്. ഉരുള്പൊട്ടല്, മണ്ണിടിച്ചില്, മലവെള്ളപ്പാച്ചില് സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളില് താമസിക്കുന്നവര് അധികൃതരുടെ നിര്ദേശാനുസരണം സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറി താമസിക്കണം.
ശക്തമായ മഴ പെയ്യുമ്പോള് ഒരു കാരണവശാലും നദികള് മുറിച്ചു കടക്കാനോ, നദികളിലോ മറ്റ് ജലാശയങ്ങളിലോ കുളിക്കാനോ മീന്പിടിക്കാനോ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങള്ക്കോ ഇറങ്ങാന് പാടുള്ളതല്ല. മഴ ശക്തമാകുന്ന അവസരങ്ങളില് അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത യാത്രകള് പൂര്ണമായും ഒഴിവാക്കുക.
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The India Meteorological Department has issued a yellow alert for all districts in Kerala today, predicting heavy rainfall accompanied by thunderstorms and strong winds up to 50 km/h. Yellow alerts continue in several districts through Sunday. Authorities advise residents in landslide-prone areas to follow safety guidelines.