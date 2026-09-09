Kerala
വടകരയില് നിയന്ത്രണം വിട്ട കാര് ആള്ക്കൂട്ടത്തിനിടയിലേക്ക് പാഞ്ഞ് കയറി; അഞ്ച് പേര്ക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്
സമീപത്ത് പാര്ക്ക് ചെയ്തിരുന്ന മറ്റ് വാഹനങ്ങളിലും കാര് ഇടിച്ചു.
കോഴിക്കോട് | വടകര തിരുവള്ളൂരില് അമിത വേഗതയില് എത്തിയ കാര് നിയന്ത്രണം വിട്ട് ആള്ക്കൂട്ടത്തിനിടയിലേക്ക് പാഞ്ഞ് കയറി അഞ്ച് പേര്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
അമിത വേഗതയില് എത്തിയ കാര് ഓട്ടോറിക്ഷയെ മറികടക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് അവിടെ നിന്നിരുന്നവരെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു. സമീപത്ത് പാര്ക്ക് ചെയ്തിരുന്ന മറ്റ് വാഹനങ്ങളിലും കാര് ഇടിച്ചു.
പരുക്കേറ്റവരെ ഉടന് തന്നെ നാട്ടുകാരും പോലീസും ചേര്ന്ന് വടകര ജില്ലാ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അപകടത്തില് കാറിന്റെ മുന്ഭാഗം പൂര്ണമായും തകര്ന്ന നിലയിലാണ്
Content Highlights: Five people were critically injured after an overspeeding car lost control and plowed into a crowd in Thiruvallur, Vadakara. The incident occurred while trying to overtake an auto rickshaw. Injured victims were shifted to Vadakara District Hospital by police and locals.