Connect with us

Kerala

വടകരയില്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാര്‍ ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിനിടയിലേക്ക് പാഞ്ഞ് കയറി; അഞ്ച് പേര്‍ക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്

സമീപത്ത് പാര്‍ക്ക് ചെയ്തിരുന്ന മറ്റ് വാഹനങ്ങളിലും കാര്‍ ഇടിച്ചു.

Published

Sep 09, 2026 9:56 am |

Last Updated

Sep 09, 2026 9:56 am

കോഴിക്കോട് |  വടകര തിരുവള്ളൂരില്‍ അമിത വേഗതയില്‍ എത്തിയ കാര്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിനിടയിലേക്ക് പാഞ്ഞ് കയറി അഞ്ച് പേര്‍ക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

അമിത വേഗതയില്‍ എത്തിയ കാര്‍ ഓട്ടോറിക്ഷയെ മറികടക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് അവിടെ നിന്നിരുന്നവരെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു. സമീപത്ത് പാര്‍ക്ക് ചെയ്തിരുന്ന മറ്റ് വാഹനങ്ങളിലും കാര്‍ ഇടിച്ചു.

പരുക്കേറ്റവരെ ഉടന്‍ തന്നെ നാട്ടുകാരും പോലീസും ചേര്‍ന്ന് വടകര ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അപകടത്തില്‍ കാറിന്റെ മുന്‍ഭാഗം പൂര്‍ണമായും തകര്‍ന്ന നിലയിലാണ്

Content Highlights: Five people were critically injured after an overspeeding car lost control and plowed into a crowd in Thiruvallur, Vadakara. The incident occurred while trying to overtake an auto rickshaw. Injured victims were shifted to Vadakara District Hospital by police and locals.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

മാസപ്പടിക്കേസ്: രാഷ്ട്രീയം നോക്കില്ല, ഇഡി കത്തില്‍ നിയമ പരിശോധനകള്‍ക്കുശേഷം അന്തിമ തീരുമാനം; മുഖ്യമന്ത്രി

Kerala

വില്‍പ്പനക്കായി വീട്ടില്‍ സൂക്ഷിച്ച കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് പിടിയില്‍

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ള കേസിലെ പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിക്ക് ക്ഷേത്രത്തില്‍ സ്വീകരണം

Kerala

ഓലപ്പാമ്പ് കാണിച്ച് ഭയപ്പെടുത്തേണ്ട; കത്തില്‍ യുഡിഎഫ് സര്‍ക്കാര്‍ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് അറിയേണ്ടത്: എം വി ഗോവിന്ദന്‍

Kerala

വടകരയില്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാര്‍ ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിനിടയിലേക്ക് പാഞ്ഞ് കയറി; അഞ്ച് പേര്‍ക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്

International

എണ്ണക്കപ്പലുകള്‍ തകര്‍ത്തതിന് മറുപടി; യു എസിന്റെ അന്തര്‍വാഹിനി പിടിച്ചെടുത്ത് ഇറാന്‍

Kerala

തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച സംഭവം; പ്രതികള്‍ക്കെതിരെ പിഎംഎല്‍എ ചുമത്തി ഇ ഡി കേസ്