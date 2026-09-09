Kerala
വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി; തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്ന് നിര്ണായക യോഗം
മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫിന്റെ ചേംബറില് രാവിലെ 11 നാണ് യോഗം
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി അതിരൂക്ഷമായിരിക്കെ ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉന്നതതല യോഗം ചേരും. മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫിന്റെ ചേംബറില് രാവിലെ 11 നാണ് യോഗം. കെഎസ്ഇബി ചെയര്മാന്, ബോര്ഡ് അംഗങ്ങള് എന്നിവരടക്കം യോഗത്തില് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.
വേനല്ച്ചൂടില് വര്ധിച്ച ആവശ്യകത മുന്നില് കണ്ട് വേണ്ടത്ര തയ്യാറെടുപ്പുകള് നടത്തുന്നതില് സര്ക്കാരിനും ബോര്ഡിനും വലിയ വീഴ്ച സംഭവിച്ചെന്ന വിമര്ശനം ഉയര്ന്ന സാഹചര്യത്തില് കൂടിയാണ് യോഗം ചേരുന്നത്. ആവശ്യകത ഉയര്ന്നതും ഗ്രിഡിലെ ഫ്രീക്വന്സി കുറഞ്ഞതിനാല് സതേണ് റീജിയന് ലോഡ് ഡെസ്പാച്ച് സെന്റര് ഇടപെട്ടതുമാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം.
മഴ കാരണം കല്ക്കരിയില്ലാത്തതിനാല് ഉത്തരേന്ത്യയില് വൈദ്യുതോല്പാദനം കുറഞ്ഞു. കല്ക്കരി ക്ഷാമം കാരണം കേന്ദ്രവിഹിതം കുറഞ്ഞതും പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കി. തെക്കേ ഇന്ത്യന് സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കും ഉയര്ന്ന ആവശ്യകത ആയതിനാല് പവര് എക്സേഞ്ചിലും വൈദ്യുതി കിട്ടാനില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്
#KeralaPowerCrisis #KSEB #Thiruvananthapuram #KeralaNews #ElectricityShortage #SirajLive
Content Highlights: A high-level KSEB meeting chaired by Minister Sunny Joseph convenes in Thiruvananthapuram today to tackle Kerala’s acute power crisis. The crisis stems from surging summer demand, grid frequency drops, and reduced central electricity allocation caused by severe North Indian coal shortages.