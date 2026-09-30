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ഇറാഖില് നിന്നുള്ള യു എസ് സേനാ പിന്മാറ്റം ഇന്ന് പൂര്ത്തിയാകും; അവസാനിക്കുന്നത് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട സൈനിക സാന്നിധ്യം
'ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഇന് ഇറാഖ് ആന്ഡ് സിറിയ' (ISIS) എന്ന തീവ്രവാദ സംഘടനക്കെതിരായ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് യു എസ് സൈന്യം ഇറാഖിലെത്തിയിരുന്നത്.
ബഗ്ദാദ് | ഇറാഖില് നിന്ന് തങ്ങളുടെ മുഴുവന് സൈനികരെയും പിന്വലിക്കുന്ന നടപടി യു എസ് സൈന്യം ഇന്ന് പൂര്ത്തിയാക്കും. ‘ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഇന് ഇറാഖ് ആന്ഡ് സിറിയ’ (ISIS) എന്ന തീവ്രവാദ സംഘടനക്കെതിരായ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 12 വര്ഷത്തോളം നീണ്ട സാന്നിധ്യത്തിനൊടുവിലാണ് ഇറാഖില് നിന്ന് യു എസ് തങ്ങളുടെ മുഴുവന് സൈനികരെയും പിന്വലിക്കുന്നത്.
ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് യു എസ് ഇത്തരമൊരു നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത്. 2003-ല് ഇറാഖിനെതിരെ നടത്തിയ അധിനിവേശത്തോടെ ആരംഭിച്ച എട്ടു വര്ഷത്തെ സാന്നിധ്യത്തിനൊടുവില് 2011-ല് യു എസ് സൈന്യം അവിടെ നിന്ന് പിന്വാങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാല്, സിറിയയുടെയും വടക്കന് ഇറാഖിന്റെയും വലിയൊരു ഭാഗം ഐസിസ് പിടിച്ചെടുക്കുകയും ബഗ്ദാദിലേക്കുള്ള പാതകള്ക്ക് ഭീഷണിയാവുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തില് 2014-ല് സൈന്യം വീണ്ടും അവിടെയെത്തി. 2019-ല് ഐസിസിനെ സൈനികമായി പരാജയപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് തടയുന്നതിന് യു എസ് സാന്നിധ്യം തുടരുന്നത് അനിവാര്യമാണെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുകയായിരുന്നു.
2023ല് ജോ ബൈഡന് ഭരണകൂടമാണ് ഇറാഖില് നിന്നുള്ള സൈനിക പിന്മാറ്റം സംബന്ധിച്ച ചര്ച്ചകള് നടത്തിയത്. സെപ്തംബര് 30 അന്തിമ തീയതിയായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഈ പിന്മാറ്റ പദ്ധതിയുമായി ട്രംപ് ഭരണകൂടവും മുന്നോട്ട് പോയി. എന്നാല്, കരാര് ഒപ്പുവെച്ച സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന സാഹചര്യത്തില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഇറാനുമായുള്ള യു എസ് സംഘര്ഷം ഇറാഖിലും മേഖലയിലും പുതിയൊരു സ്ഥിതിവിശേഷം സൃഷ്ടിച്ചു.
സമീപകാലത്ത്, ഏകദേശം 2,500 അമേരിക്കന് സൈനികര് ഇറാഖിലുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വര്ഷത്തിലുടനീളം, ഇറാഖിലെ തങ്ങളുടെ സൈനിക സാന്നിധ്യം വടക്കന് മേഖലയിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കാന് അമേരിക്ക ശ്രമിച്ചുവരികയായിരുന്നു; അതേസമയം, ഇറാനുമായുള്ള സംഘര്ഷം തുടങ്ങിയതു മുതല് എര്ബിലില് നിന്ന് അവര് രഹസ്യമായി സൈന്യത്തെ പിന്വലിക്കുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി സൈനികരുടെ എണ്ണം കുറക്കുന്ന നടപടികള് തുടരുകയായിരുന്നതിനാല് ഇപ്പോള് വടക്കന് ഇറാഖില് അമേരിക്കയുടെ സാന്നിധ്യം വളരെ കുറവാണ്.
ഈ വര്ഷം ആദ്യം, കിഴക്കന് സിറിയയില് നിന്ന് അമേരിക്ക തങ്ങളുടെ സൈന്യത്തെ പിന്വലിച്ചിരുന്നു. അമേരിക്കയുടെ സഖ്യകക്ഷികളായ സിറിയന് കുര്ദിഷ് സേനക്കെതിരെ സിറിയന് സര്ക്കാര് നടത്തിയ നീക്കങ്ങളെ തുടര്ന്നുണ്ടായ, മുന്കൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യാത്ത പിന്മാറ്റമായിരുന്നു അത്. ഇന്നത്തെ പിന്മാറ്റത്തോടെ, രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി തുടരുന്ന ഇറാഖിലെ അമേരിക്കന് സൈനിക സാന്നിധ്യം പൂര്ണമായി അവസാനിക്കും.
Content Highlights: The United States is concluding its total military withdrawal from Iraq today, officially bringing an end to more than two decades of troop presence in the country. This landmark exit marks a complete transition in bilateral relations between Washington and Baghdad as American forces depart. The strategic shift leaves Iraq to take full responsibility for its national security and regional stability moving forward.