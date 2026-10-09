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40 ലക്ഷം ആളുകളുടെ പലായനം: മധ്യ സഹേലിന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ
സാധാരണക്കാരെ ബാധിക്കുന്ന തുടര്ച്ചയായ ആക്രമണങ്ങളും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലമുള്ള ആഘാതങ്ങളും പ്രതിസന്ധിയുടെ തീവ്രത വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു
ജനീവ | ബുര്ക്കിന ഫാസോ, മാലി, നൈജര് എന്നിവിടങ്ങളിലായി 40 ലക്ഷം പേര്ക്ക് തങ്ങളുടെ വീടുകള് ഉപേക്ഷിച്ച് പലായനം ചെയ്യേണ്ടിവന്ന സാഹചര്യത്തില് മധ്യ സഹേലിലെ പലായന പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. സാധാരണക്കാരെ ബാധിക്കുന്ന തുടര്ച്ചയായ ആക്രമണങ്ങളും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലമുള്ള ആഘാതങ്ങളും പ്രതിസന്ധിയുടെ തീവ്രത വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് യു എന് എച് സി ആര് പറഞ്ഞു.
2020ല് ഈ മേഖലയില് ആഭ്യന്തരമായി കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട 17 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളും 3,65,000 അഭയാര്ത്ഥികളുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ സമ്മര്ദ്ദങ്ങള് ഒത്തുചേരുമ്പോള് കൂടുതല് കുടുംബങ്ങള് പലായനം ചെയ്യാന് നിര്ബന്ധിതരാകുന്നു എന്നും ഇത് ഉപജീവനമാര്ഗ്ഗങ്ങളെ തകര്ക്കുകയും കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടവര്ക്ക് ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള അവസരങ്ങള് പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നും അതുവഴി മേഖലക്കുള്ളിലും അതിനു പുറത്തേക്കും കൂടുതല് ആളുകള് പലായനം ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു എന്നും പടിഞ്ഞാറന് മധ്യ ആഫ്രിക്കയ്ക്കുള്ള യു എന് എച് സി ആറിന്റെ റീജിയണല് ഡയറക്ടര് അബ്ദുറൗഫ് നോണ് കോണ്ടെ പറഞ്ഞു. ബാധിക്കപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങള് ദുര്ബലമായ പൊതുസേവനങ്ങളുമായി മല്ലിടുമ്പോള്, ഈ അസ്ഥിരത അഭയം നല്കുന്ന സംവിധാനത്തിന്മേല് വലിയ സമ്മര്ദ്ദം ചെലുത്തുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മാലിയിലെത്തുന്ന അഭയാര്ത്ഥികളില് ഭൂരിഭാഗവും അയല്രാജ്യമായ ബുര്ക്കിന ഫാസോയില് നിന്നുള്ളവരാണ്. യു എന് എച് സി ആറിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, ബുര്ക്കിന ഫാസോ അതിര്ത്തിയോട് ചേര്ന്നുള്ള മാലിയിലെ മധ്യ ബന്ദിയാഗാര മേഖലയിലുള്ള കോറോയില്, സമീപകാലത്തെ പലായന പ്രവാഹങ്ങള്ക്ക് ശേഷം ജൂലൈ മാസത്തില് ഏകദേശം 86,000 ബുര്ക്കിനാബെ അഭയാര്ത്ഥികള് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പ്രദേശത്തെ അഭയാര്ത്ഥികളുടെ എണ്ണം ഇപ്പോള് അവിടുത്തെ പ്രാദേശിക ജനസംഖ്യയ്ക്ക് തുല്യമായി മാറിയെന്ന് യു എന് ഏജന്സി അറിയിച്ചു. ഇത് പരിമിതമായ ഭൂമി, ജല വിഭവങ്ങള് എന്നിവയ്ക്ക് മേല് വലിയ സമ്മര്ദ്ദം ചെലുത്തുകയും ആരോഗ്യ സേവനങ്ങളെ അമിതമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രതിസന്ധി മധ്യ സഹേലിന് അപ്പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുകയാണെന്നും, ബെനിന്, ഐവറി കോസ്റ്റ്, ഘാന, ടോഗോ തുടങ്ങിയ പടിഞ്ഞാറന് ആഫ്രിക്കന് തീരദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകള് പലായനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ഏജന്സി മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. എന്നാല് കടുത്ത ഫണ്ട് ക്ഷാമമാണ് യു എന് എച് സി ആര് നേരിടുന്നത്. സാഹേല് മേഖലയിലെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി ആവശ്യമായ ഫണ്ടിന്റെ 27 ശതമാനം മാത്രമേ തങ്ങള്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് സെപ്റ്റംബറില് കണക്കാക്കിയിരുന്നു.