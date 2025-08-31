Connect with us

Kerala

മുലപ്പാല്‍ തൊണ്ടയില്‍ കുരുങ്ങി ആദിവാസി ശിശു മരിച്ചു

പാലക്കാട് മീനാക്ഷിപുരം പാര്‍ഥിപന്‍-സംഗീത ദമ്പതികളുടെ മകള്‍ നാലുമാസം പ്രായമുള്ള കനിഷ്‌കയാണ് മരിച്ചത്. കുഞ്ഞ് പോഷകാഹാരക്കുറവ് നേരിട്ടിരുന്നതായി മാതാപിതാക്കള്‍.

Published

Aug 31, 2025 8:11 am |

Last Updated

Aug 31, 2025 8:14 am

പാലക്കാട് | മീനാക്ഷിപുരത്ത് മുലപ്പാല്‍ തൊണ്ടയില്‍ കുരുങ്ങി ആദിവാസി ശിശു മരിച്ചു. പാര്‍ഥിപന്‍-സംഗീത ദമ്പതികളുടെ മകള്‍ കനിഷ്‌കയാണ് മരിച്ചത്.

പോഷകാഹാരക്കുറവ് നേരിട്ടിരുന്ന നാലുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞാണ് മരിച്ചത്. കുഞ്ഞ് പോഷകാഹാരക്കുറവ് നേരിട്ടിരുന്നതായി മാതാപിതാക്കള്‍ പറഞ്ഞു. ഗര്‍ഭിണികള്‍ക്ക് പ്രതിമാസം നല്‍കുന്ന 2000 രൂപയുടെ സഹായം ലഭിച്ചില്ലെന്ന് കുഞ്ഞിന്റെ മാതാവ് സംഗീത പരാതിപ്പെട്ടു.

പാല്‍ നല്‍കുന്നതിനിടെ അനക്കം ഇല്ലെന്ന് കണ്ടാണ് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. മുല്‍പ്പാല്‍ തൊണ്ടയില്‍ കുരുങ്ങിയാണ് മരണമെന്ന് പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം റിപോര്‍ട്ട് വ്യക്തമാക്കി.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

ഇന്ത്യ-ചൈന ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തും; ജിന്‍പിംഗുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി മോദി

Kerala

ഷാജന്‍ സ്‌കറിയയെ മര്‍ദിച്ച സംഭവം; അഞ്ചുപേര്‍ക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസ്

National

എന്‍ജിനില്‍ തീ; എയര്‍ ഇന്ത്യ വിമാനം അടിയന്തരമായി തിരിച്ചിറക്കി

Ongoing News

പഞ്ചായത്തംഗം ശ്രീജയുടെ മരണം: അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡി ജി പിക്ക് പരാതി നല്‍കി ഭര്‍ത്താവ്

Kerala

എന്‍ ഡി എ വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ പാലിച്ചില്ല: സി കെ ജാനു

Eranakulam

കാട്ടാന കിണറ്റില്‍ വീണു; കിണറിടിച്ച് പുറത്തെത്തിക്കാന്‍ ശ്രമം

Kerala

കണ്ണപുരം സ്‌ഫോടനം: പ്രതി അനൂപ് മാലിക്കിനെ സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് തെളിവെടുത്തേക്കും