Kerala
തൃശൂരിൽ അച്ഛനെ മകൻ വെട്ടിക്കൊന്നു
കനോലി പുഴയില് ചൂണ്ടയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് കുമാരന് വെട്ടേറ്റത്.
തൃശൂർ |തൃശൂര് തൊയക്കാവില് അച്ഛനെ മകന് വെട്ടിക്കൊന്നു. വേലിയത്ത് കുമാരന് (72) ആണ് മരിച്ചത്. സംഭവത്തില് മകന് പ്രജിഷിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
കനോലി പുഴയില് ചൂണ്ടയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് കുമാരന് വെട്ടേറ്റത്. പുറകിലൂടെ എത്തിയ പ്രജിഷ് വെട്ടുകത്തി ഉപയോഗിച്ച് കുമാരന്റെ കഴുത്തിന് പിന്നില് വെട്ടുകയായിരുന്നു.
പ്രജിഷ് ലഹരിക്ക് അടിമയാണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക വിവരം. സംഭവത്തില് പോലീസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.
Content Highlights:
A 72-year-old man named Kumaran was hacked to death by his son in Thoyakkavu Thrissur. The incident occurred while Kumaran was returning home from fishing at the Conolly canal. Police have taken his son Prajish into custody, who is reportedly addicted to drugs.