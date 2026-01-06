Connect with us

Kerala

പാലക്കാട് ജില്ലാ ആര്‍ടിഒ എന്‍ഫോസ്‌മെന്റ് ഓഫീസിലെ ഫ്യൂസ് ഊരി

ആകെ അടയ്‌ക്കേണ്ടിരുന്നത് 55,476 രൂപയാണ്.

Published

Jan 06, 2026 2:13 pm |

Last Updated

Jan 06, 2026 2:13 pm

പാലക്കാട്| പാലക്കാട് ജില്ലാ ആര്‍ടിഒ എന്‍ഫോസ്‌മെന്റ് ഓഫീസിലെ ഫ്യൂസ് ഊരി കെഎസ്ഇബി. വൈദ്യുതി ബില്ല് അരലക്ഷം രൂപ കടന്ന് കുടിശികയായ സാഹചര്യത്തിലാണ് കെഎസ്ഇബിയുടെ ഈ നടപടി. ഈ മാസം രണ്ടിനാണ് ഫ്യൂസ് ഊരിയത്.

ഇതോടെ എഐ ക്യാമറകള്‍ വഴിയുള്ള ഗതാഗത നിയമലംഘനത്തിന് ചലാനുകള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. നിലവില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നത് മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ വെളിച്ചത്തിലാണ്. ഓഫീസിലെ 5 ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. ആകെ അടയ്‌ക്കേണ്ടിരുന്നത് 55,476 രൂപയാണ്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

13.02 കോടി രൂപ; കെഎസ്ആര്‍ടിസിക്ക് ടിക്കറ്റ് വരുമാനത്തില്‍ സര്‍വകാല റെക്കോര്‍ഡ്

Kerala

പാലക്കാട് ജില്ലാ ആര്‍ടിഒ എന്‍ഫോസ്‌മെന്റ് ഓഫീസിലെ ഫ്യൂസ് ഊരി

Kerala

പുനര്‍ജനി പദ്ധതി: വി ഡി സതീശനും മണപ്പാട്ട് ഫൗണ്ടേഷനും തമ്മില്‍ അവിശുദ്ധബന്ധം; വിജിലന്‍സ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

Alappuzha

പോക്‌സോ കേസ് പ്രതിയെ മര്‍ദിച്ച് സഹതടവുകാരന്‍

Kerala

മലമ്പുഴയില്‍ മദ്യം നല്‍കി വിദ്യാര്‍ഥിയെ അധ്യാപകന്‍ പീഡിപ്പിച്ച സംഭവം; സ്‌കൂളിനെതിരെ ഗുരുതര കണ്ടെത്തലുമായി എ ഇ ഒ റിപ്പോര്‍ട്ട്

Kerala

എറണാകുളം നെട്ടൂരില്‍ ഫ്ളാറ്റിനു സമീപം മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി

National

ഡല്‍ഹിയിലെ മെട്രോ സ്റ്റാഫ് ക്വാട്ടേഴ്സില്‍ തീപിടിത്തം; മൂന്നുപേര്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം