Kerala

സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് ഈ മാസം 28 ന് ലേ സന്ദര്‍ശിക്കും

ആദ്യമായാണ് ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ലേയിലെ സൈനിക ബേസ് ക്യാമ്പ് സന്ദര്‍ശിച്ച് സൈനികരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്

Mar 25, 2026 9:24 pm |

Mar 25, 2026 9:24 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി | ആദ്യമായി ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ലേയിലെ സൈനിക ബേസ് ക്യാമ്പ് സന്ദര്‍ശിച്ച് സൈനികരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് ഈ മാസം 28 നാണ് ലേ സന്ദര്‍ശിക്കുക.

സൈനികരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ലേയിലെയും കാര്‍ഗിലിലെയും പുതിയ ജില്ലാ കോടതി സമുച്ചയങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനവും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിര്‍വ്വഹിക്കും. ലഡാക്കിലെ നീതിന്യായ സംവിധാനങ്ങള്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ കോടതി മന്ദിരങ്ങള്‍ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷാ ചുമതലയിലുള്ള സൈനികരുമായി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നേരിട്ട് സംവദിക്കുന്ന ഈ സന്ദര്‍ശനം അതീവ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് നിയമ – പ്രതിരോധ വൃത്തങ്ങള്‍ കാണുന്നത്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ സന്ദര്‍ശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ലേയിലും കാര്‍ഗിലിലും വിപുലമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

 

യു ഡി എഫ് മഹാറാലിയില്‍ ഉയര്‍ന്നത് ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ളയും ബി ജെ പി- സി പി എം ഡീലും

International

ഇറാന്റെ മിസൈൽ വർഷത്തിൽ വിറച്ച് ഇസ്റാഈൽ; അടിയന്തരാവസ്ഥ ഏപ്രിൽ 14 വരെ നീട്ടി

Kerala

Kerala

ഖര്‍ഗെ പങ്കെടുത്ത യു ഡി എഫ് റാലിയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരില്‍ ചേരിതിരിവ്

Kerala

യു പ്രതിഭ എം എല്‍ എക്കെതിരെ സ്ത്രീവിരുദ്ധ അധിക്ഷേപം നടത്തിയ ലീഗ് നേതാവിനെതിരെ നടപടി

International

യുദ്ധം നിർത്താൻ ട്രംപിന്റെ 'മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ'; ഇറാൻ വഴങ്ങുമോ? 15 നിബന്ധനകൾ അറിയാം

Kerala

'പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പയും ഉമ്മയും അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഈ മണ്ണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു'; ലീഗ് നേതൃത്വത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് എം കെ മുനീർ