Kerala

വീട്ടില്‍ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ഇടിമിന്നലേറ്റ വിദ്യാര്‍ഥി മരിച്ചു

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കൂവപ്പള്ളി കൊരട്ടിപ്പറമ്പില്‍ ഇര്‍ഷാദിന്റെ മകന്‍ മുഹമ്മദ് സെയ്ഫ് (20) ആണ് മരിച്ചത്

Published

Apr 10, 2026 10:46 pm |

Last Updated

Apr 10, 2026 10:53 pm

കോട്ടയം | വീട്ടില്‍ കുളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ ഇടിമിന്നലേറ്റ വിദ്യാര്‍ഥി മരിച്ചു. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കൂവപ്പള്ളി കൊരട്ടിപ്പറമ്പില്‍ ഇര്‍ഷാദിന്റെ മകന്‍ മുഹമ്മദ് സെയ്ഫ് (20) ആണ് മരിച്ചത്. കോട്ടയം സി എം എസ് കോളേജില്‍ ഡിഗ്രി രണ്ടാം വര്‍ഷ വിദ്യാര്‍ഥി ആണ്.

ഇന്ന് വൈകിട്ടോടുകൂടി ഇടിമിന്നലേറ്റ ഉടന്‍ തന്നെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല. മൃതദേഹം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഇരുപത്തിയാറാം മൈലിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

 

Latest

Kerala

തുടര്‍ച്ചയായി അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമം: പയ്യന്നൂരില്‍ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെതിരെ ടി ഐ മധുസൂദനന്‍ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി

Kerala

പാലക്കാട് പറളിയില്‍ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന് നേരെ കല്ലേറ്

Kerala

കടന്നല്‍ കുത്തേറ്റു റോഡരികില്‍ നിലവിളിച്ച സ്ത്രീക്ക് രക്ഷകനായി കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ഡ്രൈവര്‍

Kerala

വീട്ടില്‍ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ഇടിമിന്നലേറ്റ വിദ്യാര്‍ഥി മരിച്ചു

Gulf

യുദ്ധ സാഹചര്യത്തില്‍ ഗള്‍ഫില്‍ മാറ്റിവച്ച എസ് എസ് എല്‍ സി, പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകള്‍ റദ്ദാക്കി

National

57 വയസ്സുള്ള അധ്യാപികയെ 27 വയസ്സുള്ള കാമുകന്‍ കൊലപ്പെടുത്തി

Kerala

ശബരിമല ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം; ഓഡിറ്റില്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന്റെ വീഴ്ച ഒറ്റപ്പെട്ടതല്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി