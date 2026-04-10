Gulf
യുദ്ധ സാഹചര്യത്തില് ഗള്ഫില് മാറ്റിവച്ച എസ് എസ് എല് സി, പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകള് റദ്ദാക്കി
ഫല പ്രഖ്യാപനത്തിന് ബദല് സംവിധാനം ഒരുക്കാന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തില് ചേര്ന്ന ഉന്നതതല യോഗം തീരുമാനിച്ചു
തിരുവനന്തപുരം | യുദ്ധ സാഹചര്യത്തില് ഗള്ഫില് മാറ്റിവച്ച എസ് എസ് എല് സി, പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകള് റദ്ദാക്കി. പരീക്ഷ നടത്തി മൂല്യനിര്ണയം പൂര്ത്തിയാക്കാന് സമയമില്ലെന്ന വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനം.
ഫല പ്രഖ്യാപനത്തിന് ബദല് സംവിധാനം ഒരുക്കാനാണ് തീരുമാനം. എസ് എസ് എല് സി വിദ്യാര്ഥികളുടെ ഓണം, ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷകളുടെ ശരാശരി മാര്ക്ക് പരിഗണിച്ച് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കും. പ്ലസ് ടു വിദ്യാര്ഥികളുടെ പ്ലസ് വണ് പരീക്ഷ മാര്ക്ക് പരിഗണിക്കും. പ്ലസ് ടുക്കാര്ക്ക് ബോണസ് മാര്ക്കും നല്കും. യുദ്ധം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് തീരുമാനം. ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തില് ഉന്നതതല യോഗം ചേര്ന്നാണ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തത്.