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Kerala

കോട്ടയത്ത് ബാറുടമകളില്‍ നിന്നും മാസപ്പടി; ആറ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് കൂടി സസ്‌പെന്‍ഷന്‍

മാസപ്പടി പിരിക്കാന്‍ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറെ സഹായിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയ ആറ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെയാണ് നടപടി

Published

Aug 30, 2026 8:00 pm |

Last Updated

Aug 30, 2026 8:00 pm

തിരുവനന്തപുരം | കോട്ടയത്ത് ബാറുടമകളില്‍ നിന്നും മാസപ്പടി പിരിച്ച സംഭവത്തില്‍ ആറ് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൂടി സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. പ്രവന്റീവ് ഓഫീസര്‍മാരായ എം മാനുവല്‍, ലാലു തങ്കച്ചന്‍, പ്രവീണ്‍ ശിവാനന്ദ്, ടി സന്തോഷ്, കെ ഷൈജു, സിവില്‍ എക്സൈസ് ഓഫീസര്‍ എഎസ് വിശാഖ് എന്നിവരെയാണ് സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തത്.

മാസപ്പടി വാങ്ങിയ കോട്ടയം എക്സൈസ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര്‍ അശോക് കുമാറിനെ ഇന്നലെ സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തിരുന്നു. അശോക് കുമാര്‍ മാസപ്പടി വാങ്ങുന്നതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. മാസപ്പടി പിരിക്കാന്‍ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറെ സഹായിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയ ആറ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെയാണ് നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

ബാറുകള്‍ നേരത്തെ തുറന്ന്, വൈകി അടയ്ക്കാന്‍ മൗനാനുവാദം നല്‍കി. തന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ബാറുകളില്‍ പരിശോധന നടത്തരുതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് അശോക് കുമാര്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കി. ബാറുകളെ സഹായിച്ചതിന് ബാര്‍ ഉടമകള്‍ അശോക് കുമാറിന് മാസപ്പടിയായി തുക സമ്മാനം നല്‍കി.കോട്ടയം മേഖലയിലെ 27 ബാറുടമകള്‍ അശോക് കുമാറുമായി നടത്തിയ പണമിടപാടിന്റെ രേഖകള്‍ എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്‍ പരിശോധനയില്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. മാസപ്പടിയായി ലഭിക്കുന്ന തുക ബന്ധുക്കളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റിയതിന്റെ തെളിവുകളും കണ്ടെത്തി

Content Highlights: Six more excise officers were suspended in Kottayam for assisting Excise Deputy Commissioner Ashok Kumar in collecting monthly bribes from bar owners. An investigation revealed that 27 bar owners had financial dealings with the officer to bypass regulations. The bribe money was allegedly transferred into relatives bank accounts.

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