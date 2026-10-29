Saudi Arabia
അറബിയും ഇംഗ്ലീഷും അറിയില്ലെങ്കിലും ഇനി പേടിക്കേണ്ട: ഗോസി ആപ്പിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ
ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലും മൊബൈൽ ആപ്പിലും പുതിയ ഏഴ് ഭാഷകൾ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
റിയാദ്|സഊദി അറേബ്യയിലെ ജനറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സോഷ്യൽ ഇൻഷുറൻസ് (GOSI) തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലും മൊബൈൽ ആപ്പിലും പുതിയ ഏഴ് ഭാഷകൾ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അറബിയും ഇംഗ്ലീഷും സംസാരിക്കാൻ അറിയാത്ത വിദേശി തൊഴിലാളികൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ നടപടി. ഉറുദു, ബംഗാളി, ഫിലിപ്പിനോ, ഹിന്ദി, സിംഹള, നേപ്പാളി, ഇന്തോനേഷ്യൻ എന്നിവയാണ് പുതുതായി ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഏഴ് ഭാഷകൾ.
ഈ പുതിയ മാറ്റത്തിലൂടെ പ്രസ്തുത ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂടുതൽ മികച്ചതും ലളിതവുമായ ഡിജിറ്റൽ അനുഭവം ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കും. സ്വന്തം മാതൃഭാഷയിൽ തന്നെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉപയോഗിക്കാനും, തങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചും ബാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനും ഇത് പ്രവാസികളെ സഹായിക്കും. കൂടാതെ, ഇൻഷുറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ അപേക്ഷകളും മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങളും വളരെ വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും പൂർത്തിയാക്കാനും ഈ പുതിയ ഭാഷാ സൗകര്യം വഴി സാധ്യമാകും.
Content Highlights: Saudi Arabia’s General Organization for Social Insurance (GOSI) added seven new languages to its website and app. The update includes languages like Hindi and Urdu to help foreign workers access digital services effortlessly. It allows expats to manage insurance benefits in their mother tongue.