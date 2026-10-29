Saudi Arabia
അൽ-ഉയൈന കിംഗ് അബ്ദുൽ അസീസ് മിലിട്ടറി അക്കാദമിയിൽ ബിരുദദാന ചടങ്ങ്; സഊദി പ്രതിരോധ സഹമന്ത്രി അബ്ദുൾറഹ്മാൻ രാജകുമാരൻ പങ്കെടുത്തു
പരിശീലന കാലയളവിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പ്രത്യേക പുരസ്കാരങ്ങൾ മന്ത്രി വിതരണം ചെയ്തു.
റിയാദ്|അൽ-ഉയൈനയിലെ കിംഗ് അബ്ദുൽ അസീസ് മിലിട്ടറി അക്കാദമിയിൽ (KAMC) കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയ ഓഫീസർ കേഡറ്റുകളുടെ ബിരുദദാന ചടങ്ങ് പ്രൗഢഗംഭീരമായി നടന്നു. ചടങ്ങിൽ സഊദി പ്രതിരോധ സഹമന്ത്രി അബ്ദുൾറഹ്മാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ അയ്യാഫ് രാജകുമാരൻ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു. പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഖാലിദ് ബിൻ സൽമാൻ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് രാജകുമാരനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ചടങ്ങിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്.
സായുധ സേനയുടെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബിരുദധാരികളായ ഓഫീസർമാർക്കായുള്ള (University Graduate Officer Qualification Courses) പ്രത്യേക ബാച്ചിന്റെ കോഴ്സ് പൂർത്തീകരണമാണ് ചടങ്ങിൽ നടന്നത്. അക്കാദമിയിൽ എത്തിയ പ്രതിരോധ സഹമന്ത്രിയെ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഓഫ് ജനറൽ സ്റ്റാഫ് ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഫഹദ് ബിൻ അബ്ദുള്ള അൽ-ഗുഫൈലി, റോയൽ സഊദി ലാൻഡ് ഫോഴ്സ് ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഫഹദ് ബിൻ സൗദ് അൽ-ജുഹാനി, കിംഗ് അബ്ദുൽ അസീസ് മിലിട്ടറി കോളേജ് കമാൻഡർ മേജർ ജനറൽ ഫഹദ് ബിൻ സാദ് അൽ-ഖുഹൈസ് എന്നിവർ ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ചു.
കഠിനമായ സൈനിക പരിശീലനവും സൈദ്ധാന്തിക പഠനങ്ങളും വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ പുതിയ ഓഫീസർമാർ രാജ്യരക്ഷയ്ക്കായി തങ്ങളുടെ സൈനിക പദവികൾ ഏറ്റെടുത്ത് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. പരിശീലന കാലയളവിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പ്രത്യേക പുരസ്കാരങ്ങൾ മന്ത്രി വിതരണം ചെയ്തു. തുടർന്ന് ബിരുദം നേടിയ ഓഫീസർമാർക്കൊപ്പം സ്മരണിക ഫോട്ടോ എടുത്ത ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം മടങ്ങിയത്. സഊദി ദേശീയ ഗാനത്തോടെയാണ് ചടങ്ങുകൾ സമാപിച്ചത്.
Content Highlights: The graduation ceremony for officer cadets was held at King Abdulaziz Military Academy in Al Uyaynah. Saudi Deputy Defense Minister Prince Abdulrahman bin Mohammad Al Ayyaf presided over the event on behalf of the Defense Minister. Outstanding graduates received special awards during the ceremony.