Saudi Arabia
സഊദിയിൽ ഹൂത്തികളുടെ മിസൈൽ ആക്രമണശ്രമം; പരാജയപ്പെടുത്തി സഖ്യസേന
മിസൈൽ തകർക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപായി കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലും നജ്റാനിലും സിവിൽ ഡിഫൻസ് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം (Early Warning Alert) പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.
റിയാദ്|യമനിലെ ഹൂത്തി വിമതർ സഊദി അറേബ്യയുടെ കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയെ (Eastern Province) ലക്ഷ്യമാക്കി തൊടുത്തുവിട്ട ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ അറബ് സഖ്യസേന ആകാശത്തുവെച്ച് വിജയകരമായി തടഞ്ഞു തകർത്തു. സഊദി വ്യോമപ്രതിരോധ സേനയുടെ കൃത്യമായ ഇടപെടൽ മൂലമാണ് മിസൈൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചതെന്ന് സഖ്യസേനാ വക്താവ് ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ തുർക്കി അൽ മാലിക്കി അറിയിച്ചു.
വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെയോടെയായിരുന്നു രാജ്യം പ്രത്യാക്രമണ ഭീതിയിലായ സംഭവം നടന്നത്. മിസൈൽ തകർക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപായി കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലും നജ്റാനിലും സിവിൽ ഡിഫൻസ് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം (Early Warning Alert) പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മിനിറ്റുകൾക്കകം തന്നെ ഭീഷണി പൂർണ്ണമായും ഒഴിഞ്ഞതായി അധികൃതർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മിസൈലിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ജനവാസമില്ലാത്ത മേഖലകളിലാണ് പതിച്ചതെന്നും എവിടെയും ആളപായമോ കാര്യമായ മറ്റ് നാശനഷ്ടങ്ങളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും സഖ്യസേന വ്യക്തമാക്കി.
ഈ ആഴ്ചയിൽ സഊദിയിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങൾക്ക് നേരെ ഹൂത്തികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ സംഭവവികാസം. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തലസ്ഥാനമായ റിയാദ്, തായിഫ് നഗരങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടെത്തിയ മിസൈലുകളും സഖ്യസേന വിജയകരമായി പ്രതിരോധിച്ചിരുന്നു. സഊദിക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ശക്തമായതോടെ, യമൻ തലസ്ഥാനമായ സൻആയിലെ ഹൂത്തികളുടെ മിസൈൽ താവളങ്ങളും വിക്ഷേപണ ലോഞ്ചറുകളും സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളും ലക്ഷ്യമിട്ട് സഖ്യസേനയും പ്രത്യാക്രമണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
Content Highlights: Saudi air defense forces successfully intercepted a Houthi ballistic missile targeting the Eastern Province. Coalition spokesman Turki Al Malki confirmed the debris fell in unpopulated areas with no casualties. Saudi forces also retaliated against Houthi military bases in Sanaa.