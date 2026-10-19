Saudi Arabia
സഊദി ജുഡീഷ്യറിയില് വന് പരിഷ്കാരം; ജഡ്ജിമാരുടെ പ്രവര്ത്തന ചട്ടങ്ങള് അംഗീകരിച്ച് സല്മാന് രാജാവ്
റിയാദ് | സഊദി അറേബ്യയില് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ കൂടുതല് കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനായി ജഡ്ജിമാരുടെ പ്രവര്ത്തനപരമായ കാര്യങ്ങള്ക്കുള്ള ചട്ടങ്ങള്ക്ക് (Regulations for Judges’ Functional Affairs) അംഗീകാരം നല്കിക്കൊണ്ട് സല്മാന് രാജാവ് പുതിയ രാജകീയ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. രാജ്യത്തെ ജുഡീഷ്യല് ഭരണനിര്വഹണം ആധുനികീകരിക്കുന്നതിനും സുപ്രീം ജുഡീഷ്യല് കൗണ്സിലിന്റെ (Supreme Judicial Council) പ്രവര്ത്തനങ്ങള് സുഗമമാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഈ അന്തിമ അനുമതി നല്കിയിരിക്കുന്നത്.
സഊദി വിഷന് 2030-ന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്ത് നടന്നുവരുന്ന വന്കിട ജുഡീഷ്യല് പരിഷ്കരണങ്ങളുടെ തുടര്ച്ചയായാണ് ഈ പുതിയ രാജകീയ ഉത്തരവ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. പൗരന്മാര്ക്കും രാജ്യത്തെ താമസക്കാര്ക്കും സുതാര്യവും വേഗതയേറിയതുമായ നീതി ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
പ്രധാന മാറ്റങ്ങള്:
വ്യക്തമായ ചട്ടക്കൂട്: കോടതികളുടെ ഘടന, ജഡ്ജിമാരുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്, വിവിധ ജുഡീഷ്യല് പാനലുകളുടെ രൂപവത്കരണം എന്നിവക്ക് വ്യക്തമായ ഭരണപരമായ ചട്ടക്കൂട് ഈ ഉത്തരവ് ഉറപ്പുനല്കുന്നു.
വേഗത്തിലുള്ള കേസ് നടത്തിപ്പ്: കേസുകള് വിവിധ ജുഡീഷ്യല് സര്ക്യൂട്ടുകളിലേക്ക് കൃത്യമായി വിഭജിക്കുന്നതിനും തര്ക്കങ്ങള് വളരെ വേഗത്തില് തീര്പ്പാക്കുന്നതിനും പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങള് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തൊഴില്പരമായ മികവ്: ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമനം, ഉയര്ന്ന തലത്തിലുള്ള പരിശീലനം, സ്ഥാനക്കയറ്റം, അവരുടെ പ്രൊഫഷണല് യോഗ്യതകള് വിലയിരുത്തല് എന്നിവ പുതിയ ഉത്തരവിലൂടെ കൂടുതല് കാര്യക്ഷമമാക്കും.
ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ: കോടതി നടപടികള് സുഗമമാക്കുന്നതിനും ജുഡീഷ്യല് തീരുമാനങ്ങള് കൂടുതല് കൃത്യമാക്കുന്നതിനും ആര്ട്ടിഫിഷ്യല് ഇന്റലിജന്സ് (AI) ഉള്പ്പെടെയുള്ള നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകള് പ്രയോജനപ്പെടുത്താന് സുപ്രീം ജുഡീഷ്യല് കൗണ്സിലിന് പ്രത്യേക നിര്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഈ ചരിത്രപരമായ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ച വേളയില്, സഊദി ഭരണനേതൃത്വത്തിന്റെ നിരന്തരമായ പിന്തുണക്ക് സുപ്രീം ജുഡീഷ്യല് കൗണ്സില് ആക്ടിംഗ് മേധാവി ഷെയ്ഖ് ഡോ. വലീദ് ബിന് മുഹമ്മദ് അല്-സമാനി ഭരണാധികാരികള്ക്ക് പ്രത്യേക നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.
Content Highlights:
Saudi Arabia has approved major reforms in its judiciary system after King Salman endorsed new operational rules for judges. The Supreme Judicial Council framed these regulations to enhance performance and administrative efficiency across courts. The rules set clear criteria for judicial duties and evaluation.