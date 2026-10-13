Connect with us

International

റിയാദിന് നേരെ ഹൂത്തി ആക്രമണം; മൂന്ന് ഡ്രോണുകള്‍ തകര്‍ത്ത് സഊദി സഖ്യസേന

ഡ്രോണുകളുടെ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രത്തെക്കുറിച്ച്‌ സഖ്യസേന കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

Published

Oct 13, 2026 6:48 pm |

Last Updated

Oct 13, 2026 6:48 pm

റിയാദ് | സഊദി തലസ്ഥാനമായ റിയാദിന് വടക്ക് ഭാഗത്ത് മൂന്ന് ഡ്രോണുകള്‍ തകര്‍ത്തു. സഊദി സഖ്യസേനാ വക്താവ് മേജര്‍ ജനറല്‍ തുര്‍ക്കി അല്‍-മാലികി എക്സില്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയതാണ് ഈ വിവരം.

ഡ്രോണുകളുടെ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രത്തെക്കുറിച്ച്‌ സഖ്യസേന കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. മേഖലയില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന സങ്കീര്‍ണമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്കും യെമനിലെ ഹൂതി വിമതരുമായുള്ള സംഘര്‍ഷം രൂക്ഷമായതിനും ഇടയിലാണ് പുതിയ ആക്രമണ ശ്രമം സൈന്യം തടഞ്ഞത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ മിസൈല്‍, ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ ഉണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്ന് റിയാദിലെ കിംഗ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം താത്ക്കാലികമായി തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു.

Content Highlights:
Saudi coalition forces intercepted and destroyed three drones launched toward Riyadh. The attack highlights ongoing regional tensions involving Houthi rebels. Authorities confirmed no immediate casualties or major damage reported.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ട്രെയിനില്‍ നിന്ന് വീണു; നാഗാലന്‍ഡ് സ്വദേശിയായ യുവ ഫുട്ബോള്‍ താരം മരിച്ചു

International

ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ ഷോപ്പിംഗ് മാളില്‍ അക്രമം; എട്ടുപേരെ കുത്തിപ്പരുക്കേല്‍പ്പിച്ചു

Kerala

നെയ്യാറ്റിന്‍കരയില്‍ ഒന്നിച്ച് മദ്യപിക്കുന്നതിനിടെ വാക്കേറ്റം; രണ്ടുപേര്‍ക്ക് കുത്തേറ്റു

National

കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി സ്ഥാനവും രാജ്യസഭാ അംഗത്വവും രാജിവച്ച് എല്‍ മുരുകന്‍

International

റിയാദിന് നേരെ ഹൂത്തി ആക്രമണം; മൂന്ന് ഡ്രോണുകള്‍ തകര്‍ത്ത് സഊദി സഖ്യസേന

Kerala

പാലക്കാട് മൂലത്തറയില്‍ ഭിക്ഷാടകന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു; അഞ്ചുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍, ആള്‍ക്കൂട്ട കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം

International

ഖൈബര്‍ പഖ്തൂണ്‍ഖ്വ പ്രവിശ്യയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത ഫെഡറല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നടപടി; ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ പാര്‍ട്ടി നിയമനടപടിക്ക്