Saudi Arabia
സഊദിയിലെ ജനവാസ മേഖലകളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഹൂത്തികൾ തൊടുത്തുവിട്ട മിസൈൽ വ്യോമസേന തകർത്തു; ആളപായമില്ല
നിരപരാധികളായ സിവിലിയന്മാരെയും നഗരങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഹൂത്തികൾ നടത്തുന്ന ഇത്തരം ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് സഖ്യസേനാ വക്താവ് മേജർ ജനറൽ തുർക്കി അൽ മാലിക്കി
നജ്റാനു പുറമെ സമാനമായ രീതിയിൽ സഊദിയുടെ തെക്കൻ പ്രവിശ്യകളായ അസീർ, ഖമീസ് മുഷൈത് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും തലസ്ഥാന നഗരമായ റിയാദിലേക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണശ്രമങ്ങളെയും സഖ്യസേന വിജയകരമായി പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
അന്താരാഷ്ട്ര മാനുഷിക നിയമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും കാറ്റിൽപ്പറത്തി നിരപരാധികളായ സിവിലിയന്മാരെയും നഗരങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഹൂത്തികൾ നടത്തുന്ന ഇത്തരം ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് സഖ്യസേനാ വക്താവ് മേജർ ജനറൽ തുർക്കി അൽ മാലിക്കി വ്യക്തമാക്കി.
Content Highlights: Saudi Coalition air defense systems intercepted and destroyed a Houthi ballistic missile targeting residential areas in Najran. No casualties or damages were reported following the timely defense operation. Officials condemned the attack on civilians and vowed a strong response.