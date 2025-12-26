Kerala
സാബിറ ജലീല് തൊടുപുഴ നഗരസഭാ ചെയര്പേഴ്സണ്
രണ്ട് സ്വതന്ത്ര അംഗങ്ങള് യു ഡിഎഫിനെ പിന്തുണച്ചു.
തൊടുപുഴ | തൊടുപുഴ നഗരസഭാ ചെയര്പേഴ്സണായി മുസ്ലിം ലീഗിലെ സാബിറ ജലീല് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാര്ഥിയായി മല്സരിച്ച സാബിറക്ക് 22 വോട്ടും ബി ജെ പിയിലെ ശ്രീജ രാജേഷിന് 9 വോട്ടും എല്്ഡിഎഫിലെ കവിത അജിക്ക് 6 വോട്ടും ലഭിച്ചു. സ്വതന്ത്രനായി വിജയിച്ച ആര് ഹരി വോട്ടെടുപ്പില് നിന്നും വിട്ടുനിന്നു. രണ്ട് സ്വതന്ത്ര അംഗങ്ങള് യു ഡിഎഫിനെ പിന്തുണച്ചു. ഇടുക്കി സബ് കലക്ടര് അനൂപ് ഖാര്ഗ് വരണാധികാരിയായിരുന്നു.
മുനിസിപ്പല് പതിനെട്ടാം വാര്ഡായ കുമ്മംകല്ലില് മുന് നഗരസഭാ ചെയര്പേഴ്സണും സി പി എം ഏരിയാ കമ്മിറ്റിയംഗവുമായ സബീന ബിഞ്ചുവിനെതിരെ അട്ടിമറി ജയം നേടിയാണ് സാബിറ ജലീല് ഇത്തവണ കൗണ്സിലില് എത്തിയത്
---- facebook comment plugin here -----
Latest
International
എച്ച് വൺ ബി വിസ: അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകൾ വൈകുന്നതിലും റദ്ദാക്കുന്നതിലും അമേരിക്കയെ ശക്തമായ ആശങ്ക അറിയിച്ച് ഇന്ത്യ
Kerala
അച്ഛനൊപ്പം ഉത്സവം കണ്ടുമടങ്ങിയ ആറുവയസ്സുകാരന് അപകടത്തില് മരിച്ചു
National
സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെ 360 ഡിഗ്രി പ്രഹരം ഏൽപ്പിക്കാൻ പുതിയ പദ്ധതി ഉടൻ: കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത്ഷാ
Kerala
പോക്സോ കേസില് പ്രതിയായ 23 കാരനടക്കും മൂന്നുപേര് വീട്ടില് മരിച്ച നിലയില്
National
ലളിത് മോദിയെയും വിജയ് മല്യയേയും രാജ്യത്ത് എത്തിക്കുന്ന നടപടികളിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം
Kerala
വീടിന്റെ വാതില് തകര്ത്ത് സ്വര്ണം മോഷ്ടിച്ച പ്രതി പിടിയില്
National