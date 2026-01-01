Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള: എസ്ഐടി ചോദ്യം ചെയ്യാന് വിളിപ്പിച്ചിട്ടില്ല; അടൂര് പ്രകാശ്
മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മാത്രമാണ് ഈ വാര്ത്ത അറിഞ്ഞത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊളിറ്റിക്കല് സെക്രട്ടറി ശശി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പുതിയ പണിയാണ് ഇപ്പോള് നടന്നിട്ടുള്ളതെന്നും അടൂര് പ്രകാശ്
തിരുവനന്തപുരം| ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി വിളിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് യുഡിഎഫ് കണ്വീനര് അടൂര് പ്രകാശ്. മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മാത്രമാണ് ഈ വാര്ത്ത അറിഞ്ഞത്. എന്നെ ആരും വിളിച്ചില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊളിറ്റിക്കല് സെക്രട്ടറി ശശി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പുതിയ പണിയാണ് ഇപ്പോള് നടന്നിട്ടുള്ളതെന്നും അടൂര് പ്രകാശ് പറഞ്ഞു.
തനിക്ക് ഒന്നും ഒളിച്ചുവെക്കാനോ മറച്ചുവെക്കാനോ ഇല്ല. ഏത് അവസരത്തില് ആവശ്യപ്പെട്ടാലും എസ്ഐടിക്ക് മുന്നില് ഹാജരാകാന് തയ്യാറാണ്. ഏതെങ്കിലും അവസരത്തില് എസ്ഐടി വിളിച്ചാല്, മാധ്യമങ്ങളെ കൂടി കൊണ്ടുവരാന് അനുവദിക്കണണെന്ന് ആവശ്യപ്പെടും. അനുവദിച്ചില്ലെങ്കില് ഞാന് പറയാന് പോകുന്ന കാര്യങ്ങള് മാധ്യമങ്ങളെക്കൂടി അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇക്കാര്യത്തില് ഒരു ഭയവും ഇല്ലെന്നും അടൂര് പ്രകാശ് പറഞ്ഞു.
ചാനലിലെ വാര്ത്തകള് കണ്ടപ്പോള് ഇന്നലെ തന്നെ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുപോകും എന്നാണ് കരുതിയത്. ഇന്നലെ ശിവഗിരിയില് നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി. മറ്റൊരു പരിപാടിയിലും പങ്കെടുത്തു. ഇതെല്ലാം ആളുകളെ അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒളിച്ചുപോയി എന്ന് മാധ്യമങ്ങള് വാര്ത്ത കൊടുക്കാതിരിക്കാന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നും അടൂര് പ്രകാശ് പ്രതികരിച്ചു.