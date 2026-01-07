Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസ്; എ പദ്മകുമാറിന്റെ ജാമ്യപേക്ഷ വിജിലന്സ് കോടതി തള്ളി
നിലവില് ജാമ്യം നല്കിയാല് കേസിന് തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് അന്വേഷണസംഘത്തിന്റെ അഭിപ്രായം.
കൊല്ലം| ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസില് തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം മുന് പ്രസിഡന്റ് എ പദ്മകുമാറിന്റെ ജാമ്യപേക്ഷ വിജിലന്സ് കോടതി തള്ളി. കൊല്ലം വിജിലന്സ് കോടതിയാണ് തള്ളിയത്. ദ്വാരപാലക ശില്പങ്ങളുടെ കേസിലാണ് വിധി. എ പത്മകുമാര് ഗൂഢാലോചനയില് പങ്കെടുത്തയാളാണെന്നാണ് എസ്ഐടിയുടെ കണ്ടെത്താല്. പ്രോസിക്യൂഷന് ഇത് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. അതുകൊണ്ട് നിലവില് ജാമ്യം നല്കിയാല് കേസിന് തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് അന്വേഷണസംഘത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. ഇതും പ്രോസിക്യൂഷന് കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. തട്ടിപ്പിനായി മിനുട്സില് എ പത്മകുമാര് ബോധപൂര്വ്വം തിരുത്തല് വരുത്തുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് എസ് ഐ ടി കോടതിയില് വ്യക്തമാക്കിയത്.
അതേസമയം സ്വര്ണക്കൊള്ളക്കേസില് മുഖ്യപ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയുടേയും മുരാരി ബാബുവിന്റേയും റിമാന്ഡ് വീണ്ടും നീട്ടി. 14 ദിവസത്തേയ്ക്കാണ് കൊല്ലം വിജിലന്സ് കോടതി റിമാന്ഡ് ചെയ്തത്. മുരാരി ബാബുവും ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയും വീണ്ടും ജാമ്യാപേക്ഷ നല്കി. രണ്ടു കേസുകളിലും നല്കിയ ജാമ്യപേക്ഷ ഈ മാസം 14 ന് കൊല്ലം വിജിലന്സ് കോടതി പരിഗണിക്കും.
കേസില് അറസ്റ്റിലായ ആര്ക്കും ഇതുവരെ ജാമ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ജൂഡിഷ്യല് കസ്റ്റഡിയിലുള്ളവര് കസ്റ്റഡിയില് തുടരട്ടെയെന്നാണ് കോടതിയുടെ നിലപാട്. കേസില് നിര്ണായകമായ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാഫലം നാളെ ലഭിക്കും. ബെല്ലാരിയിലെ വ്യാപാരി ഗോവര്ധനില് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ സ്വര്ണം ശബരിമലയിലേത് ആണോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചാല് സ്വര്ണ്ണം വീണ്ടെടുക്കലിന്റെ ആദ്യപടിയാകും.