റഷ്യന് ക്രൂഡ് ഓയില് ഇന്ത്യയില്; എത്തിയത് 7.7 ലക്ഷം ബാരല്
ക്രൂഡ് ഓയില് വഹിച്ചുള്ള റഷ്യന് എണ്ണ ടാങ്കറായ അക്വാ ടൈറ്റാന് മംഗലാപുരം തീരത്ത് നങ്കൂരമിട്ടു.
7.7 ലക്ഷം ബാരല് ക്രൂഡ് ഓയിലാണ് എത്തിയത്. ജനുവരി അവസാനത്തോടെ ബാള്ടിക് തുറമുഖത്ത് നിന്ന് കയറ്റിയ ക്രൂഡ് ഓയിലാണ് ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. ചൈനയിലെ റിഴാവോ തുറമുഖത്ത് നിന്നാണ് കപ്പല് യാത്ര തിരിച്ചത്.
7.7 ലക്ഷം ബാരല് ക്രൂഡ് ഓയിലാണ് എത്തിയത്. ജനുവരി അവസാനത്തോടെ ബാള്ടിക് തുറമുഖത്ത് നിന്ന് കയറ്റിയ ക്രൂഡ് ഓയിലാണ് ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. ചൈനയിലെ റിഴാവോ തുറമുഖത്ത് നിന്നാണ് കപ്പല് യാത്ര തിരിച്ചത്.
പശ്ചിമേഷ്യയില് യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനെ തുടര്ന്നുള്ള ഇന്ധന പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് ഇന്ത്യ റഷ്യയില് നിന്ന് ക്രൂഡ് ഓയില് വാങ്ങുന്നത്.
Latest
Uae
മാതൃദിനത്തില് മാതാക്കള്ക്ക് ആദരമര്പ്പിച്ച് യു എ ഇ ഭരണാധികാരികള്
Kerala
പങ്കാളിയെ കൊലപ്പെടുത്താന് ശ്രമം; യുവാവ് പിടിയില്
Kerala
മൂന്നാം തവണയും എല് ഡി എഫ് വരും, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തില് പുതിയ അധ്യായം കുറിക്കും: എം വി ഗോവിന്ദന്
National
ആഭ്യന്തര വിമാന സര്വീസുകളിലെ നിരക്ക് നിയന്ത്രണം നീക്കി
National
റഷ്യന് ക്രൂഡ് ഓയില് ഇന്ത്യയില്; എത്തിയത് 7.7 ലക്ഷം ബാരല്
International
ഖത്വറില് സൈനിക ഹെലികോപ്ടര് കടലില് തകര്ന്നുവീണു; അപകടത്തിനിടയാക്കിയത് സാങ്കേതിക തകരാറെന്ന് അധികൃതര്
Kerala