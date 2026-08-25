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ബലാത്സംഗ കേസ്: ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാന് തേജ്പാല് രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളില് കീഴടങ്ങണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി
സെപ്തംബര് 22-നകം കീഴടങ്ങിയതിന്റെ രേഖ ഹാജരാക്കാനും സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് അലോക് അരാധെ ഉത്തരവിട്ടു.
ന്യൂഡല്ഹി | ബലാത്സംഗക്കേസില് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാന് രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളില് കീഴടങ്ങണമെന്ന് തെഹല്ക മുന് എഡിറ്റര്-ഇന്-ചീഫ് തരുണ് തേജ്പാലിനോട് നിര്ദേശിച്ച് സുപ്രീം കോടതി. സെപ്തംബര് 22-നകം കീഴടങ്ങിയതിന്റെ രേഖ ഹാജരാക്കാനും സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് അലോക് അരാധെ ഉത്തരവിട്ടു. കേസില് കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തി പത്തുവര്ഷം കഠിനതടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിനെതിരെ തേജ്പാല് നല്കിയ അപ്പീല് പരിഗണിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് ഉത്തരവ്.
അപ്പീല് പരിഗണിക്കുന്നതിന് കീഴടങ്ങേണ്ടതില്ലെന്ന തേജ്പാലിന്റെ അഭിഭാഷകന് കപില് സിബലിന്റെ വാദം കോടതി തള്ളി. ആഗസ്റ്റ് ആറിന് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി തേജ്പാലിന് കീഴടങ്ങാന് നാലാഴ്ചത്തെ സമയം അനുവദിച്ചിരുന്ന കാര്യം സിബല് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കൂടാതെ, കേസ് നടപടികള്ക്കിടയില് ആറുമാസം ഒഴികെയുള്ള കാലയളവില് അദ്ദേഹം ജാമ്യത്തിലായിരുന്നുവെന്നും ഇപ്പോള് മുതിര്ന്ന പൗരനാണെന്നും അദ്ദേഹം ബോധിപ്പിച്ചു.
കീഴടങ്ങുന്നതില് നിന്നുള്ള ഇളവും അപ്പീലിന്റെ മെറിറ്റും കോടതിക്ക് ഒരേസമയം പരിഗണിക്കാമെന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട്, സുപ്രീം കോടതി ‘ക്രിമിനല് അപ്പലേറ്റ് അധികാരപരിധി വിപുലീകരണം’ നിയമം 1970′-നെ സിബല് മുന്നോട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്തു. ഗോവ സര്ക്കാരിനു വേണ്ടി ഹാജരായ സോളിസിറ്റര് ജനറല് തുഷാര് മേത്ത, തേജ്പാലിന്റെ ഹരജിയെ എതിര്ത്തു. കീഴടങ്ങുകയോ കീഴടങ്ങുന്നതില് നിന്ന് ഇളവ് നേടുകയോ ചെയ്യാതെ തേജ്പാലിന്റെ അപ്പീല് പരിഗണിക്കാനാവില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. 1970-ലെ നിയമം ഒരു താത്ക്കാലിക നിയമനിര്മാണം മാത്രമാണെന്നും, അപ്പീല് അധികാരപരിധി സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥകള് നിലവിലുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആ നിയമത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനെ മേത്ത എതിര്ത്തു. ഗുരുതരമായ സ്വഭാവമുള്ള ബലാത്സംഗക്കുറ്റത്തിനാണ് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അദ്ദേഹം, കേസിന്റെ മെറിറ്റ് പരിഗണിക്കുന്നത് പ്രസക്തമാണെന്നും വാദിച്ചു.
കക്ഷികളുടെ വാദങ്ങള് കേട്ട ശേഷം, രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളില് കീഴടങ്ങാന് പരമോന്നത കോടതി തേജ്പാലിനോട് നിര്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു.
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The Supreme Court ordered Tehelka founder Tarun Tejpal to surrender within two weeks to serve his sentence in a rape case. The bench rejected his plea seeking more time to surrender. This follows the high court verdict upholding his conviction in the sexual assault case registered in Goa.