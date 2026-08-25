Connect with us

National

ഡി ആര്‍ ഡി ഒ മിസൈല്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ ഇന്ത്യന്‍ പ്രതിരോധ കമ്പനികള്‍ക്ക് കൈമാറും; അനുമതി നല്‍കി മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിംഗ്

ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര പ്രതിരോധ ഉത്പാദന ശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും പ്രതിരോധ വ്യവസായ അടിത്തറ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുമാണ് സംരംഭം ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം

Published

Aug 25, 2026 4:50 pm |

Last Updated

Aug 25, 2026 4:50 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി | പരമ്പരാഗത മിസൈല്‍ സംവിധാനങ്ങള്‍ക്കായി ഡിഫന്‍സ് റിസര്‍ച്ച് ആന്‍ഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ (DRDO) വികസിപ്പിച്ച സാങ്കേതികവിദ്യകള്‍ ഇന്ത്യന്‍ പ്രതിരോധ കമ്പനികള്‍ക്ക് കൈമാറുന്നതിന് അംഗീകാരം നല്‍കി പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ്.

ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര പ്രതിരോധ ഉത്പാദന ശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും പ്രതിരോധ വ്യവസായ അടിത്തറ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുമാണ് സംരംഭം ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

സാങ്കേതികവിദ്യാ കൈമാറ്റം, മിസൈല്‍ വികസനവും വന്‍തോതിലുള്ള വ്യാവസായിക ഉത്പാദനവും തമ്മിലുള്ള വിടവ് നികത്താന്‍ സഹായിക്കും. നിശ്ചിത യോഗ്യതകളും സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷനുകളും നിയന്ത്രണ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് ആഭ്യന്തര കമ്പനികള്‍ക്ക് ഈ സംവിധാനങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ സാധിക്കും.

‘മിസൈല്‍ സംവിധാനങ്ങളുടെ വികസനത്തില്‍ നിന്ന് വ്യാവസായിക ഉല്‍പ്പാദനത്തിലേക്കുള്ള വിജയകരമായ മാറ്റത്തിന് ഈ നടപടി വഴിയൊരുക്കും. അത്യാധുനിക പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളുടെ വികസനത്തിനും നിര്‍മ്മാണത്തിനുമായി ഇന്ത്യന്‍ വ്യവസായ മേഖലയുടെ ശേഷി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുള്ള ഉഞഉഛയുടെ നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങളെയാണ് ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്.’- മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.

Content Highlights:
Defence Minister Rajnath Singh approved the transfer of DRDO missile technology to domestic private defense manufacturers. This initiative aims to strengthen indigenous manufacturing capabilities and promote self-reliance under the Make in India vision. The move will boost private sector participation in high-tech military production.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

ബിഹാര്‍ പരീക്ഷാ വിവാദം: പട്‌നയില്‍ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളുടെ വന്‍ പ്രക്ഷോഭം; പോലീസുമായി ഏറ്റുമുട്ടി

Kerala

അങ്കമാലിയില്‍ സ്റ്റേഷനറി കടയുടെ ഗോഡൗണില്‍ വന്‍ തീപിടിത്തം; തൊഴിലാളികള്‍ പുറത്തേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു

National

യു പി സര്‍ക്കാറിന് തിരിച്ചടി; അയോധ്യ ക്ഷേത്ര സംഭാവന തട്ടിപ്പ് പുറത്തുകൊണ്ടുവന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്റെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞ് സുപ്രീം കോടതി

National

ഡി ആര്‍ ഡി ഒ മിസൈല്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ ഇന്ത്യന്‍ പ്രതിരോധ കമ്പനികള്‍ക്ക് കൈമാറും; അനുമതി നല്‍കി മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിംഗ്

UAE

രാജസ്ഥാനുമായി സാമ്പത്തിക-വിനോദസഞ്ചാര സഹകരണം വിപുലീകരിക്കാൻ യു എ ഇ

Kerala

ബേപ്പൂരിലെ പരാജയത്തിനു കാരണം സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വം; അന്‍വറിനെതിരെ മുല്ലപ്പള്ളിയും

UAE

ഗാർഹിക തൊഴിലാളികളെ ലൈസൻസില്ലാത്ത ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് നിയമിക്കരുത്; കർശന മുന്നറിയിപ്പ്